В столичном Тимирязевском районе появится бизнес-центр

Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство бизнес-центра начнется в 2024 году в московском Тимирязевском районе в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В рамках программы комплексного развития территорий в Тимирязевском районе на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки появится бизнес-центр класса А общей площадью 50 тыс. кв. м с подземной парковкой. Проект планировки территории, включающий в себя неэффективно используемый участок, уже утвержден. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 450 млн рублей. Проект даст городу более 3,5 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в состав бизнес-центра войдет 23-этажная офисная башня, а также торговая галерея с панорамным остеклением. Комплекс будет включать расширенный инфраструктурный блок площадью более 3 тыс. кв. м: здесь появятся отделения банков, магазины, кафе, сервисные службы. Проектом планировки также предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство проезда к зданию.

Участок окружен жилой застройкой. Район испытывает дефицит в современной деловой инфраструктуре, при этом локация отличается высокой транспортной доступностью: в трех минутах ходьбы находится станция метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также платформы МЦД-2 и строящаяся станция МЦД-1, добавили в пресс-службе.

"Вся прилегающая к бизнес-центру территория вместе с общественными пространствами и инфраструктурой будут в свободном доступе для горожан. Между бизнес-центром и торговой галереей появится открытый благоустроенный пешеходный бульвар, формирующий коридор ретейла, который станет точкой притяжения для жителей всего района", - уточнили в департаменте.