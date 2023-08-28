В Кургане на квартиры по программе развития территорий вводят субсидию до 500 тыс. рублей

Получить ее можно будет через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию

ТАСС, 28 августа. В Курганской области вводят с IV квартала субсидию до 500 тыс. рублей на первый взнос по ипотеке при покупке квартиры в новых домах, которые строятся в рамках проектов комплексного развития территорий . Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"По инициативе губернатора Вадима Шумкова в Курганской области введут новую меру поддержки для покупки жилья. С четвертого квартала 2023 года можно будет получить субсидию на погашение первого взноса по ипотеке до 500 тыс. рублей на покупку квартиры в Кургане в новых домах, которые строятся в рамках реализации проектов комплексного развития территорий", - говорится в сообщении.

Субсидия будет предоставляться через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.

В Кургане реализуется, в частности, крупнейший в Уральском федеральном округе проект КРТ - "Озеро Черное".

Также власти сообщают, что принято решение снять введенные - в связи с действовавшим ранее из-за природных пожаров режимом ЧС - временные ограничения по предоставлению субсидии на строительство или покупку индивидуального жилого дома в размере 700 тыс. рублей в рамках проекта "Русская мечта (Курганская область зовет)".

"В связи с ЧС дополнительно к выданным правительством области жилищным сертификатам по 700 тыс. рублей через КИЖК на строительство дома получили погорельцы. Теперь вновь будет возобновлен прием заявлений от всех желающих", - пояснили в пресс-службе губернатора.