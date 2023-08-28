Специалисты Октябрьской ж/д разработали новый экономный способ капремонта путей

Он позволяет снизить стоимость работ почти в четыре раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД), связывающей Москву, Петербург и другие города, разработали и внедрили новый метод капитального ремонта ж/д-путей, позволяющий снизить стоимость работ почти в четыре раза. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ОЖД.

"Специалисты Октябрьской дороги разработали новый способ осуществления капитального ремонта железнодорожного пути, который обеспечивает почти четырехкратную экономию средств, затрачиваемых на проведение работ", - рассказали в пресс-службе.

Суть внедренного метода состоит в точечном использовании тяжелой автотракторной техники на комбинированном ходу, которая может одинаково хорошо перемещаться и по автомобильной дороге, и по рельсам. Подход позволяет менять изношенные шпалы, аккуратно изымая их из полотна, без замены всей рельсошпальной решетки, как это делалось раньше.

"Причем для ремонта требуется в два раза меньше техники, чем при обычных работах, в том числе нет необходимости в использовании дорогостоящего укладочного крана. Кроме того, сокращение количества задействованных специальных машин значительно снижает потребность в занятых в ремонте специалистах - с 30 до 4", - отмечают в пресс-службе.

В этом году на ОЖД с помощью нового метода планируют провести капитальный ремонт 21 км железнодорожного пути, после чего успешно апробированный подход можно будет использовать в больших масштабах и на других железных дорогах.