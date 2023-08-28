"Сибур" планирует создать в Татарстане научный центр

Глава республики Рустам Минниханов считает, что работа над научными разработками необходима для конкурентоспособности

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. "Сибур" принял решение создать в Татарстане научный центр, где будут сосредоточены все направления научных разработок группы компаний. Об этом сообщил председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон в Казани.

"Мы сегодня на совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций. И большой упор делается именно на Татарстане. Принято решение в "Сибуре" всю науку, которая размещена в России, сосредоточить здесь, в Татарстане", - сказал Михельсон.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Казань - это центр химии. "Здесь хорошая наука, хороший персонал. И центр разработок, НИОКР и все остальные у "Сибура" - они планируются здесь. Это будут и лаборатории, и все, что необходимо для этой работы", - сказал Минниханов, отметив, что работа над научными разработками необходима для конкурентоспособности.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая производственные площадки в различных регионах России. Компания реализует продукцию потребителям в ТЭК, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях. В 2021 году "Сибур" и "Таиф" заключили сделку об объединении нефтегазохимических и энергетических активов компаний.