Авиакомпания "Россия" начнет ежедневные полеты из Петербурга в Дубай с 30 сентября

Полеты по маршруту будут выполняться на лайнерах Airbus-319 вместимостью до 128 пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября запустит прямые ежедневные рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

"Новые рейсы "России" откроют для петербуржцев возможность отправиться в путешествие на побережье Персидского залива, спланировав перелет без пересадок. ОАЭ пользуются популярностью среди российских туристов. По климатическим условиям наилучшим временем для посещения страны считается период с октября по апрель", - рассказали в пресс-службе.

Полеты по маршруту будут выполняться на лайнерах Airbus-319 вместимостью до 128 пассажиров. По понедельникам вылет из Петербурга запланирован на 11:00, в остальные дни рейсы стартуют 09:20.