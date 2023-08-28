Астраханский газоперерабатывающий завод возобновил выпуск СУГ после планового ремонта

Продолжается выполнение комплекса пуско-наладочных работ на установках для производства дизельного топлива и автомобильных бензинов

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Плановые ежегодные ремонтные работы завершены в полном объеме на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ), возобновлен выпуск сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые используются в качестве моторного топлива. Об этом сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "Газпром переработка".

"На Астраханском ГПЗ в полном объеме завершены плановые ежегодные ремонтные работы. Возобновлен выпуск сжиженных углеводородных газов. Введены в эксплуатацию установки по первичной переработке стабильного газового конденсата и ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов). Производится выпуск товарной продукции - ПБА (Пропан-бутана автомобильного) и мазута", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что продолжается выполнение комплекса пуско-наладочных работ на установках для производства дизельного топлива и автомобильных бензинов. На блоке гидроочистки дизельного топлива впервые был загружен отечественный катализатор производства ООО "Газпромнефть - каталитические системы".

Ранее со ссылкой на власти Астраханской области сообщалось о проведении планового ремонта АГПЗ. Уточнялось, что данный факт никак не повлияет на снабжение различными видами топлива населения, так как АЗС компании "Газпром" в регионе составляют менее пятой части от общего числа. В некоторых регионах России также связывали возникший дефицит топлива с плановым ремонтом предприятия.

Астраханский газоперерабатывающий завод ООО "Газпром переработка" - это крупнейший производитель газовой серы в России. Добыча газа и конденсата на левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%). Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м.