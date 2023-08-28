В Адыгее урожай зерновых культур из-за затяжных ливней снизился на 7%

Аграрии собрали 434,1 тыс. тонн

МАЙКОП, 28 августа. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи завершили уборку зерновых культур, собрав 434,1 тыс. тонн при средней урожайности 43,6 тыс. га. Показатели урожая зерна из-за продолжительных и обильных дождей в этом году снизились почти на 7%, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

"Валовый сбор зерновых культур - ячменя, пшеницы, тритикале, рапса - составил 434,144 тыс. тонн, средняя урожайность - 43,6 центнера с гектара. В минувшем году было собрано 468,790 тыс. тонн зерна при урожайности 50 центнеров с гектара", - сказали в министерстве.

На урожай сказались обильные и затяжные ливни в конце весны и начале лета, а также в начале уборки. Часть посевов была вымыта, часть побита градом, уточнил собеседник агентства. Общая площадь уборки зерновых культур в республике составила 99,5 тыс. га, это на 6 тыс. га больше прошлогодней.

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор.