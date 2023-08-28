Более 110 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области получили выплаты

Сумма составляла 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Около 110 тыс. жителей приграничных территорий Белгородской области, которые зарегистрированы в 15 населенных пунктах с введенным режимом чрезвычайной ситуации, получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В регионе завершается выплата единовременной финансовой помощи жителям приграничных территорий в размере 10 и 50 тыс. рублей. За несколько месяцев из федерального бюджета материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили более 61 тыс. человек, 50 тыс. рублей - более 53 тыс. человек.

Как пояснили в пресс-службе, отдельно за счет внебюджетных средств финансовую помощь получили те граждане, которые не были прописаны на приграничной территории, но смогли доказать свое фактическое место проживания. "2 228 человек получили по 10 тыс. рублей, 2 160 жителей - по 50 тыс. рублей", - отметили в региональном правительстве.

В пресс-службе напомнили, что согласно действующему законодательству, выплаты жителям, которые не имели постоянной регистрации в Шебекинском городском округе, не положены. Но несмотря на это, правительство Белгородской области взяло на себя обязательство оказать всестороннюю поддержку тем жителям, которые смогли подтвердить факт своего постоянного проживания на территории округа, найдя средства из внебюджетных источников.