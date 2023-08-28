ЦБ внес в реестр новую платежную систему Kwikpay

Согласно материалам регулятора, ее оператором выступает компания "Трубная СИВ"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Банк России 25 августа 2023 года внес в реестр операторов платежных систем новую международную платежную систему денежных переводов Kwikpay, ее оператором выступает компания "Трубная СИВ", которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, следует из материалов регулятора.

Согласно информации на сайте платежной системы, переводы можно совершать с помощью мобильного приложения в 37 стран, в том числе некоторые страны СНГ, ЕС и Азии, список включает Армению, Беларусь, Эстонию, Финляндию, Грузию, Германию, Казахстан, Киргизию, Турцию, Узбекистан, Вьетнам и другие. А также переводить средства по России. Для отправки международного перевода можно использовать банковскую карту "МИР", а также Visa, Mastercard. Однако приложение системы отсутствует в магазинах Google Play и AppStore.

Ранее ЦБ включил в реестр новую платежную систему Dengi.ru в апреле 2023 года, которая также занимается переводами за границу, а ее оператором является казанский банк для бизнеса "Банк 131". До этого реестр регулятора пополнялся системой трансграничных переводов под названием "Астрасенд", оператор - коммерческий банк "Соколовский".