Швыдкой считает маловероятной отмену решения Верховного суда Нидерландов по золоту скифов

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству заявил, что Москва будет прилагать для этого все возможные юридические усилия

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Отмена решения Верховного суда Нидерландов по передаче коллекции скифского золота Украине маловероятна. При этом российская сторона будет прилагать все возможные юридические усилия, сказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота из крымских музеев.

"Я считаю, что в нынешних условиях, в нынешней ситуации добиться отмены решения Верховного суда Нидерландов маловероятно. Хотя мы будем принимать все юридические усилия", - сказал он на пресс-конференции.

Швыдкой вновь отметил, что решение Верховного суда Нидерландов в отношении скифского золота имеет политизированный характер. "Оспорить решение Верховного суда довольно сложно. <…> Хотя все говорят, что судьи независимы, но тут есть контекст политический, в котором принимаются те или иные решения", - добавил он.

В июне Верховный суд Нидерландов объявил, что отклонил кассационную жалобу крымских музеев, и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Тем самым в разбирательстве, продолжавшемся почти 10 лет, поставлена точка. В соответствии с решением Музей Алларда Пирсона, несущий ответственность за хранение экспонатов, теперь должен передать коллекцию Украине.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.