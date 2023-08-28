Акции "Селигдара" на Мосбирже росли более чем на 7%

Показатель достиг стоимости в 89,98 рубля за бумагу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Акции "Селигдара" в ходе торгов на Московской бирже росли на 7,16% - до 89,98 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:11 мск.

К 18:10 мск акции "Селигдара" немного замедлили рост, торговались на уровне 89,16 рубля за бумагу (+6,18%).

Ранее президент холдинга "Селигдар" Константин Бейрит сообщил журналистам, что компания инвестировала более 1,6 млрд рублей в проект месторождения Кючус в Якутии. По словам президента холдинга, "Селигдар" с опережением завершил геологоразведочные работы на Кючусе. Всего было пробурено более 110 тыс. п. м. По предварительной оценке, прогнозные ожидания по запасам золота на месторождении подтверждаются.

Также президент холдинга рассказал, что компания "Русолово" (входит в "Селигдар") оценивает проект разработки месторождения Пыркакайские штокверки примерно в $300 млн. Компания планирует завершить предпроектную стадию осенью этого года, после чего будут приняты дальнейшие инвестиционные решения.

О компании

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.

В 2022 году компания добыла 7,55 тонны золота, а также произвела 2,9 тыс. тонн олова в концентрате.