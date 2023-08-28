28 августа, 15:37,
обновлено 28 августа, 16:01

Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов впервые с 14 августа

К 18:50 мск индекс РТС рос до 1 057,97 пункта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3 200 пунктов впервые с 14 августа 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:37 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,37% - до 3 200,54 пункта.

К 18:50 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 198,72 пункта (+1,31%), долларовый индекс РТС рос на 1,35% - до 1 057,97 пункта.

На открытии торгов, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 161,36 пункта (+0,13%), а долларовый индекс РТС снизился на 0,41%, до 1 039,54 пункта. 

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