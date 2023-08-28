Кабмин продлил запрет на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года

Согласно соответствующему постановлению, временное ограничение не будет распространяться на вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России продлило запрет на вывоз из страны семян рапса до 29 февраля 2024 года. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Кроме того, предусматривается несколько исключений. Так, временное ограничение не будет распространяться на вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза. Также запрет не коснется экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений. Запрет также не будет распространяться на семена рапса, вывозимые с территории страны для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства России.

В марте правительство РФ установило запрет на вывоз из страны семян рапса до 31 августа 2023 года.