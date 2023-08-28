Мэр Хельсинки заявил, что владельцы из России не оплатили аренду арены Helsinki Hall

Если деньги не будут выплачены в середине октября, зал продадут, сообщила Helsingin Sanomat

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен утверждает, что российские владельцы арены Helsinki Hall не оплатили последний взнос за аренду земли. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Юхана Вартиайнен заявил, что владельцы арены оставили невыплаченным один взнос за аренду земли, сообщает газета. Следующая оплата запланирована на середину октября, и, если деньги не будут выплачены, зал продадут, говорится в сообщении.

Около 45% акций стадиона, ранее известного как Hartwall Arena, принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Согласно реестру акционеров, у объекта 562 владельца, однако Ротенберг и Тимченко могут принимать ключевые решения независимо от других владельцев.