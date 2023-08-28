В "Укржелдороге" сообщили о сотрудничестве с оператором железных дорог Польши

Стороны подписали соответствующее соглашение, сообщили в компании

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Оператор железных дорог Украины компания "Укржелдорога" подписала с польским оператором соглашение о развитии сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба "Укржелдороги".

"Сотрудничество предусматривает улучшение управления железнодорожной инфраструктурой, обеспечение безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров и грузов, оптимизацию действий по разнице в ширине пути и другие меры для увеличения экспортно-импортного потенциала перевозок", - говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что "это первое с 1994 года соглашение такого уровня между железными дорогами двух стран".

По словам главы "Укржелдороги" Евгения Лященко, стороны "продолжат развивать пограничную инфраструктуру и увеличивать пассажиро- и грузооборот".