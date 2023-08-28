Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,31-1,35%

Курс доллара по итогам дня снизился на 0,11% и закрылся на отметке 95,31 рубля

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник демонстрировал рост, индекс Мосбиржи штурмовал уровни вблизи 3 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,31%, до 3 198,72 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,35%, до 1 057,97 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,11%, закрывшись на отметке 95,31 рубля, евро вырос на 0,17%, до 103,18 рубля, юань - на 0,01%, до 13,06 рубля.

"Благоприятный старт недели обусловили относительная слабость рубля, стабильное удержание котировок Brent недалеко от $85, улучшившийся внешний фон и отложенный с конца прошлой недели спрос инвесторов, опасавшихся реализации негатива в выходные", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон сегодня был сдержанно позитивным. "Китайские биржи торговались в плюсе, правительство КНР впервые с 2008 года снизило гербовый сбор на торговлю акциями и пообещало затормозить темпы первичных публичных размещений акций. "Зеленел" и европейский Euro Stoxx 50", - констатировал эксперт.

Также на завершившемся в выходные симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул главы ключевых мировых ЦБ сошлись во мнении о необходимости поддерживать высокие процентные ставки до приведения инфляции к целям регуляторов. Этот тезис не стал новым для инвесторов, а других значимых сигналов на мероприятии не прозвучало, отметил Бахтин.

Рынок акций

На фондовом рынке лидерами роста понедельника оказались акции золотодобывающей компании "Селигдар" (+6,3%) на новостях об успешном завершении компанией геологоразведочных работ на Кючусском золоторудном месторождении, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения снова оказались акции ретейлера "М.Видео-Эльдорадо" (-1%) после публикации неоднозначных результатов за I полугодие 2023 года.

Прогноз на 29 августа

При сохранении текущей конъюнктуры рост российского рынка может продолжиться, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 29 августа по индексу Мосбиржи - 3 105 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 93-96 рублей.

Во Freedom Finance Global ожидают, что 29 августа индекс Мосбиржи будет двигаться опять в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль может показать колебания в диапазоне 94-96 рублей, евро/рубль - в коридоре 102-104 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,9-13,3 рубля.

Во вторник из общерыночных событий эксперты выделили статистику из США - августовский индекс доверия потребителей (CB) и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июле. На российском рынке завтрашний день будет отмечен большим количеством финансовых отчетностей - свои результаты представят TCS Group, АФК "Система", "Полюс", "Русгидро", "Самолет", "Сегежа групп".