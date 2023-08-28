Выручка "Медси" по МСФО в первом полугодии выросла на 15,7%

Показатель достиг 20 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выручка российской сети частных клиник "Медси" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в первой половине 2023 года на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20 млрд рублей, сообщила компания.

"Объем консолидированной выручки группы вырос на 15,7% год к году - до 20 млрд рублей. Рост выручки обусловлен увеличением загрузки медицинских центров, открытием новых клиник в Москве, Московской области и в регионах России, развитием телемедицины, лабораторных услуг и аптечного направления, а также оказанием медицинской помощи на дому", - говорится в сообщении.

Показатель OIBDA в первом полугодии составил 3,4 млрд рублей против 2,9 млрд рублей в первом полугодии 2022 года. На динамику OIBDA повлияла динамика выручки. Общая площадь активов "Медси" выросла на 6,1% - до 308,6 тыс. кв. м. Количество уникальных пациентов увеличилось на 13% и превысило 975,7 тыс., отметили в компании.

Количество посещений клиник в сутки в первом полугодии увеличилось на 15,8% - до 39,9 тыс., количество оказанных услуг в сутки выросло на 14,3% - до 81,6 тыс. Средний чек остался неизменным на уровне 2,8 тыс. рублей.

Группа компаний "Медси" - федеральная сеть частных клиник. Сеть включает 140 клиник по России, в том числе 64 клиники в Москве и Московской области. В активы ГК "Медси" также входит медицинский велнес и служба помощи на дому.