Главу группы "Иннотех" Дмитрия Харитонова назначили и.о. гендиректора холдинга Т1

Он будет курировать доработку обновленной стратегии компании, развитие новых технологических направлений и операционные процессы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Многопрофильный холдинг Т1 назначил главу группы "Иннотех" Дмитрия Харитонова и.о. генерального директора. Бывший гендиректор Игорь Калганов покинул холдинг, сообщается на сайте Т1.

IT-группа "Иннотех" входит в Т1.

"Игорь Калганов, возглавлявший Т1 с мая 2022 года, завершил работу в холдинге. Исполнять обязанности генерального директора Т1 будет Дмитрий Харитонов, возглавляющий группу "Иннотех", входящую в Т1", - говорится в сообщении. Харитонов будет курировать доработку обновленной стратегии компании, развитие новых технологических направлений и операционные процессы.

Калганов был назначен на должность гендиректора Т1 в мае 2022 года. В прошлом он занимал должности СТО и вице-президента "ИКС холдинга", технического директора "дочки" "Мегафона", руководителя направления в Mail.ru Group. 17 августа стало известно, что он покидает Т1.