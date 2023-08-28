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NYT: страны G7 намерены полностью запретить импорт алмазов из России с января 2024 года

Газета отмечает, что страны "семерки" являются крупнейшими в мире покупателями алмазов, на их долю приходится около 70% потребления

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7), а также государства Евросоюза намерены ввести полный запрет на импорт алмазов из РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

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В 2022 году США ввели запрет на импорт неограненных алмазов из России, а также алмазов, ограненных в России. Однако, отмечает газета, такой частичный запрет оставлял возможности для обхода ограничений. Евросоюз не ввел санкции на алмазы из-за сопротивления Бельгии, в экономике которой торговля драгоценными камнями играет важную роль. Новые санкции предполагают, что под запрет также подпадут драгоценные камни, добытые в России, но ограненные в других странах.

Сейчас сопротивление стран, выступающих против ограничений на импорт российских алмазов, удалось преодолеть. Как ожидается, о новых санкциях будет объявлено в сентябре, а вступят в силу они в январе 2024 года, то есть только после окончания новогодних праздников.

The New York Times отмечает, что страны G7 являются крупнейшими в мире покупателями алмазов, на их долю приходится около 70% потребления. 

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