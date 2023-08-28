28 августа, 16:54

Whoosh осенью начнет внедрять алгоритм определения поездок вдвоем на одном самокате

При первом обнаружении такой поездки пользователь получит предупреждение, а во второй раз клиенту грозят штраф и блокировка аккаунта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh этой осенью начнет внедрять алгоритм определения поездок вдвоем на одном электросамокате. При первом обнаружении такой поездки пользователь получит предупреждение, а во второй раз клиенту грозят штраф и блокировка аккаунта. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко в ходе прямого эфира на YouTube-канале Market Power.

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"Мы в прошлом году начали делать технологию определения поездок вдвоем и существенно усовершенствовали ее в этом году. <...> Я думаю, что этой осенью этот алгоритм пойдет уже в продакшн, и мы начнем такие поездки идентифицировать с достаточно высокой точностью", - рассказал Чуйко.

Он отметил, что при первом нарушении компания будет информировать пользователя о запрете поездок вдвоем, при втором - штрафовать и блокировать аккаунт клиента.

Кикшеринговый сервис Whoosh разработал и начал тестировать алгоритмы для определения поездок сразу двух людей на одном самокате, которые запрещены правилами сервиса ввиду безопасности, в августе 2022 года. 

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