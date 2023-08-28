На Тайване производитель соли призвал не скупать в панике специю из-за АЭС "Фукусима"

Фактор иррационального спроса на продукт в близлежащих странах вызвал волатильность на рынке пищевой соли, сообщил Taiyen Biotech

ГОНКОНГ, 28 августа. /ТАСС/. Самое большое предприятие по производству пищевой соли на Тайване Taiyen Biotech призвало жителей острова не поддаваться панике и не скупать массово его продукцию из-за сброса в океан содержащей тритий воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

"Недавнее начало Японией сброса воды с тритием привело к тому, что жители Южной Кореи и материкового Китая начали нерационально скупать соль. Фактор иррационального спроса на соль в близлежащих странах вызвал волатильность на рынке пищевой соли, Taiyen Biotech заявляет, что завод по производству соли Tongxiao Jingyan сможет удовлетворить потребности всех жителей Тайваня", - отмечается в документе.

"Призываем общественность не повторять безрассудно за другими, не создавать ненужную панику и не запасаться солью", - сказано в заявлении компании.

Как отметил производитель в настоящее время годовое производство соли на заводе составляет 70 тыс. тонн. Однако изначально он был рассчитан на выпуск 100 тыс. тонн продукции в год, поэтому производство соли в случае необходимости может быть увеличено.

Как сообщал ранее ТАСС, доктор химических наук, член президиума РАН, член отделения химии и наук о материалах РАН академик Валентин Сергиенко заявил журналистам, что сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1" может оказать локальное влияние на состав морской соли, которую выпаривают для использования в пищевых целях. Он обозначил, что, по его данным, от цезия сброшенная вода эффективно очищена, но внимание, обращенное к вопросу безопасности морской соли, производимой вблизи от места сброса воды с АЭС, не напрасно.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.