В Нижнем Новгороде до конца 2024 года намерены заменить все выработавшие ресурс трамваи

Для города планируют закупить 170 вагонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Замену трамвайного парка планируют провести в Нижнем Новгороде до конца 2024 года, сообщил губернатор Глеб Никитин на форуме по итогам общественного обсуждения предложений по актуализации стратегии развития региона.

"До конца следующего года будут заменены все трамваи", - сказал Никитин.

В пресс-службе отметили, что речь идет в первую очередь о тех трамваях, чей ресурс выработан.

Ранее в пресс-службе сообщали, что планируется закупить 170 вагонов, а также модернизировать трамвайную инфраструктуру - заменить почти 150 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и 3 трамвайных депо.

"Уже под 20 км переложено путей, будут переложены все", - сказал Никитин. По его словам, за счет обновления подвижного состава увеличится интенсивность движения, сократится ожидание.