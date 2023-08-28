В ООН не берутся предсказывать судьбу зерновой сделки в контексте визита Эрдогана в Россию

Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что делается "все возможное для возобновления экспорта украинского зерна, российского продовольствия и удобрений посредством всех подписанных соглашений"

ООН, 28 августа. /ТАСС/. ООН делает все возможное для возобновления экспорта российского продовольствия и удобрений, но не берется предсказывать судьбу зерновой сделки в контексте возможного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем выступать и делаем все возможное для возобновления экспорта украинского зерна, российского продовольствия и удобрений посредством всех подписанных соглашений, - сказал он. - Мы остаемся в контакте со многими сторонами по этому вопросу. Но мне сейчас нечего объявить".

На вопрос, стоит ли ожидать какого-либо прорыва по зерновой сделке, Дюжаррик ответил: "Мы сейчас не в той ситуации, в которой можно предсказывать".

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро, но о том, где и когда конкретно она пройдет, будет объявлено позднее.