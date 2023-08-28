В Турции сообщили, что представители Украины и ООН по-прежнему работают в СКЦ в Стамбуле

Официальный представитель президента республики Акыф Чагатай Кылыч отметил, что Анкара не видит других альтернатив поставкам зерна

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Представители Украины и ООН продолжают работать в Совместном координационном центре в Стамбуле, несмотря на приостановку действия зерновой сделки. Об этом заявил в интервью телеканалу NTV официальный представитель президента Турции Акыф Чагатай Кылыч.

"В настоящее время мы не рассматриваем никаких альтернатив, никаких других элементов, никаких других путей [для поставок зерна]. Мы скептически относимся к тому, что соглашение может выжить без России. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы существующий зерновой коридор снова активно заработал, - подчеркнул представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана. - В центре в Стамбуле по-прежнему находятся официальные представители и ООН, и Украины. Поэтому наши усилия продолжаются".

При этом он отметил, что охлаждения в отношениях между Анкарой и Москвой нет. "В настоящее время мы прорабатываем различные даты и различные форматы. Первоочередной задачей является организация скорейшей встречи нашего президента с президентом [РФ Владимиром] Путиным", - сказал Кылыч.

По словам представителя Эрдогана, переговорам лидеров двух стран будет предшествовать визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию. Одной из главных тем перегоовров Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым станет зерновой коридор.