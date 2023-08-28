Кабмин утвердил правила ведения государственного лесного реестра

Они в том числе определяют порядок оформления сделок с древесиной, прекращения действия электронных сопроводительных документов, а также сбора и обработки навигационной информации о лесах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила ведения государственного лесного реестра, постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила устанавливают порядок ведения реестра, в том числе объем и состав вносимых в государственный лесной реестр сведений и документов, порядок внесения в реестр сведений и размещения в нем документов, порядок взаимодействия федеральной государственной информационной системы лесного комплекса с другими информационными системами, включая системы организаторов торгов. Правила определяют порядок оформления сделок с древесиной в реестре, прекращения действия электронных сопроводительных документов, а также сбора и обработки навигационной информации о лесах.

Государственный лесной реестр, согласно правилам, представляет собой свод достоверных систематизированных сведений о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о древесине и сделках с ней, а также документов, необходимых для управления в области лесных отношений, обеспечения учета древесины и ее прослеживаемости, учета сведений о сделках с ней.

Реестр состоит из следующих частей: собственно реестра лесов, реестра учета древесины и сделок с ней, реестра машин и оборудования для рубки и вывоза леса, реестра складов и объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, реестра документов лесного комплекса, журналов учета этих документов, лесных карт, аналитической и навигационной информации.

Сведения, содержащиеся в реестровых делах, лесоустроительной документации, а также в единой государственной автоматизированной системе учета древесины и сделок с ней, созданные до ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, подлежат внесению в государственный лесной реестр не позднее 12 месяцев со дня ввода этой системы в эксплуатацию, говорится в постановлении.