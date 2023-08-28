В Whoosh назвали непохожими ситуации с электросамокатами во Франции и России

Генеральный директор компании Дмитрий Чуйко отметил, что в Париже работали игроки по системе free float, когда самокат можно ставить где угодно

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ситуация с запретом электросамокатов в Париже не похожа на российскую. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко в ходе прямого эфира на YouTube-канале Market Power.

"Если возвращаться к Парижу, то у нас совсем не так, как в Париже. И если разобрать, что было в Париже - там работали игроки по системе free float. Это когда самокат можно ставить где угодно. Люди были этим недовольны, какая-то часть точно была этим недовольна", - сообщил Чуйко.

Он также уточнил, что референдум о запрете электросамокатов в Париже был объявлен в крайне короткие сроки, а в самом опросе не смогли принять все желающие.

В отличие от запрета использования электросамокатов в Париже российские компании находятся в диалоге с регуляторами, а сам Whoosh также выступает за развитие регулиторики в отношении использования самокатов, подчеркнул Чуйко.

Сервисы быстрой аренды самокатов 27 августа начали их постепенный вывод с улиц Парижа еще до окончания лицензии от властей города, которая истекает 31 августа, сообщала газета Le Figaro.

Фактический запрет на "самокат-шеринг" был утвержден на референдуме 2 апреля, в ходе которого 90% участников выступили за упразднение сервиса в городе. Всего в голосовании принимали участие 103 тыс. из 1,3 млн парижан, зарегистрированных в списках избирателей. И хотя референдум носил консультативный характер, мэр города Анн Идальго пообещала сдержать обещание и воплотить решение в жизнь.