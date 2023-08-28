В Минпромторге сообщили, что курс рубля и подорожание каучука не повлияют на стоимость шин

Исполнительный директор "ТД "Кама" Тимур Шарипов сообщал, что производители вынуждены поднимать цены на шинную продукцию, поскольку контракты на импорт каучука, нужного для производства, оплачиваются в иностранной валюте

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рост курса рубля и удорожание натурального каучука не окажет существенного влияния на себестоимость легковых шин. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Доля натурального каучука из стран Азии в производстве легковых шин составляет около 5%. Рост курса рубля и удорожание натурального каучука не окажет существенного влияния на себестоимость легковых шин. Например, рост стоимости натурального каучука на 30% приводит к росту себестоимости шины на 1,5%. На шины отечественного производства рост курса иностранных валют не оказывает существенного влияния, так как в основном сырье, используемое отечественными производителями, закупается в рублях, а доля иностранных компонентов в себестоимости невелика (самая большая - 5% (натуральный каучук)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выпуск зимних шин осуществляется в летний период и сейчас их производство уже фактически завершено. Что касается бюджетного сегмента зимних шин, то он представлен брендами отечественных или локализованных на территории России производителей, добавили в министерстве.

Ранее исполнительный директор "ТД "Кама" (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов сообщил "Российской газете", что производители вынуждены поднимать цены на шинную продукцию, поскольку контракты на импорт каучука, нужного для производства, оплачиваются в иностранной валюте.