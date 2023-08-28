Площадь виноградных насаждений в Волгоградской области за пять лет выросла до 84 га

В регионе девять производителей занимаются развитием виноградников

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Площадь виноградных насаждений в Волгоградской области с 2019 года выросла на 10 га - до 84 га. Об этом ТАСС сообщили в комитете сельского хозяйства региона.

"В последние годы благодаря росту инвестиций и расширению государственной поддержки виноградарства площади виноградных насаждений на территории Волгоградской области устойчиво растут. Площадь виноградных насаждений в коллективном секторе в 2023 году составила 84 га", - сказал представитель комитета. Уточняется, что в 2019 году общая площадь виноградных насаждений в регионе составляла 74 га, каждый год она увеличивалась, несмотря на неблагоприятные климатические условия - жару до +45 градусов летом и сильные морозы зимой.

Волгоградская область - один из северных регионов России, где развивается промышленное виноградарство в сложных климатических условиях. Особенностью производства винограда в регионе является отсутствие филоксеры - одного из основных вредителей винограда, а, следовательно, отсутствует необходимость в проведении инсектицидных обработок от вредителя, что является преимуществом при развитии органического виноделия.

По данным администрации региона, распоряжением правительства России в 2021 году область включили в перечень пригодных для выращивания винограда. В регионе девять производителей занимаются развитием виноградников. Кроме того, четыре из них имеют лицензии Росалкогольрегулирования на производство, хранение и поставки произведенного вина. В 2022 году валовый сбор винограда в области составил 300 тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Развитию виноградарства в регионе способствует господдержка, которая в 2022 году составила 2,3 млн рублей.