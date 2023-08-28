СМИ: расчеты ОАЭ и Индии в нацвалютах увеличат торговлю до $100 млрд через пять лет

Как пишет газета The National, это также позволит снизить операционные издержки, минимизировать зависимость от валютного курса и связанные с ними риски, а также нарастить поток инвестиций между странами

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Введение расчетов в национальных валютах между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Индией поможет странам нарастить двустороннюю торговлю до $100 млрд через пять лет, считают эксперты. Их мнение приводит эмиратская газета The National.

Переход к использованию национальных валют в торговле между ОАЭ и Индией позволит "увеличить объемы двусторонней торговли до $100 млрд в течение пяти лет", полагает исполнительный директор финансовой компании PrimaDollar India Свати Бабель. Расчеты в нацвалютах позволят странам снизить операционные издержки, минимизировать зависимость от валютного курса и связанные с ними риски, а также нарастить поток инвестиций между странами, пояснил представитель юридической фирмы Nishith Desai Associates Ратнадип Ройчоудхури.

Кроме того, торговля в нацвалютах "сделает экспортные цены [Индии] более конкурентоспособными" на рынке ОАЭ, поможет "привлечь больше индийских предприятий к торговле с ОАЭ и нарастить объемы индийского экспорта", в особенности в таких отраслях, как авиация, оборона и здравоохранение", отмечает Бабель.

Введение расчетов в нацвалютах между Индией и ОАЭ также "повысит значимость индийской рупии и дирхама ОАЭ в мировой торговле", полагает эксперт. По ее мнению, это "позитивный шаг в сторону многополярного экономического мира, свидетельствующий об уменьшении традиционной зависимости от доминирующих резервных валют" (доллара США, евро, иены, фунта стерлингов). Как отмечает председатель совета директоров инвестиционной компании Hilshaw Group Лал Бхатиа, переход на торговлю в национальных валютах "демонстрирует растущие возможности развивающихся стран использовать свои сильные стороны и совместно разрабатывать механизмы, отвечающие их коллективным интересам".

Как отмечает издание, товарооборот между ОАЭ и Индией в период с апреля 2022 по март 2023 года увеличился на 16% и составил $84,5 млрд по сравнению с $72,9 млрд в предыдущем финансовом году. В то время как основу импорта Индии из ОАЭ составляет нефть, индийский экспорт в эту страну включает ювелирные изделия, нефтепродукты, продовольствие, текстиль и машины.

В июле Индия и ОАЭ подписали два меморандума для поощрения использования национальных валют - индийской рупии и дирхама ОАЭ. Цель соглашений - расширение использования национальных валют и увязка платежных систем и системы обмена сообщениями. Подписание документов было приурочено к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в ОАЭ.