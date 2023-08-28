"Бештау" намерен создать радиоэлектронный кластер с заводами в Ростове и Ессентуках

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 12 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Российская компания "Бештау" создаст радиоэлектронный кластер с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

"Группа компаний "Бештау" сейчас обеспечивает наибольшую локализацию производства в сфере радиоэлектроники в России. Новый завод [по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону] - часть будущего радиоэлектронного кластера компании с производственными площадками в Ростове-на-Дону и Ессентуках, инвестициями в 12 млрд рублей и суммарной производственной мощностью 1,1 млн изделий в год", - привели в пресс-службе слова генерального директора АИР Игоря Буракова.

Как сообщил ТАСС соучредитель ГК "Бештау" Владимир Кузнецов, радиоэлектронный кластер создадут до конца 2023 года, на первом этапе в его состав войдут около 10 предприятий, затем их список может быть расширен. В планах компании - наладить межкластерное взаимодействие.

"Мы видим кластерную систему, как эффективную форму сотрудничества промышленных предприятий, и готовы налаживать межкластерное взаимодействие. Например, наши аккумуляторы могут быть использованы при производстве беспилотных аппаратов, а платы применяться в станкостроении или автомобильной промышленности. В свою очередь, мы готовы брать полностью российское оборудование для производства пластика, принимать компании, производящие его, в кластер", - отметил Кузнецов.

По его словам, базой радиоэлектронного кластера станут предприятия, расположенные в Ростовской области и на Ставрополье. Кроме того, компания имеет производственные площадки в Армавире.

ГК "Бештау" занимается выпуском импортозамещающей продукции - радиоэлектроники и компьютерной техники в Ростове-на-Дону и Ессентуках. В 2022 году компания запустила в Ростове-на-Дону производство по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции, в 2023 году начала строительство завода полного цикла по выпуску ноутбуков.