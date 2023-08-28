WSJ: криптобиржа Binance может полностью уйти из России

Несколько дней назад о прекращении работы с Binance сообщили платежные системы Mastercard и Visa

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Криптобиржа Binance пересматривает свою работу в России и не исключает полного ухода. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход", - сказал газете представитель компании.

В марте 2022 года криптобиржа сообщила, что через нее больше невозможно проводить транзакции для прямой покупки и продажи криптовалют, а также осуществлять прямые вводы и выводы рубля по выпущенным в РФ картам международных платежных систем Mastercard и Visa. Тогда же биржа ограничила использование на платформе способов оплаты подпавших под санкции банков РФ.

На прошлой неделе The Wall Street Journal утверждала, что Binance якобы помогает России с обходом санкции. После этого о прекращении работы с Binance сообщили платежные системы Mastercard и Visa.

Binance уже находится под давлением в США, против компании подано несколько исков в связи с предполагаемыми нарушениями норм финансового регулирования в Соединенных Штатах.