Основатель Foxconn готов отдать свою собственность КНР для предотвращения войны с Тайванем

Терри Гоу отметил, что конфискация компании станет ударом не только по нему, но и по миллиону акционеров предприятия

ГОНКОНГ, 28 августа. /ТАСС/. Основатель одного из крупнейших в мире производителей электроники тайваньской компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу заявил, что готов передать всю свою собственность властям Китая, если это будет условием для предотвращения войны с Тайванем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тайбэе, когда объявил, что будет участвовать в выборах главы администрации Тайваня в 2024 году в качестве независимого кандидата.

"Если коммунистические власти скажут мне, ты нас не послушал, мы конфискуем Hon Hai Precision Industry [материнская структура бренда Foxconn], я отвечу, да, пожалуйста, сделайте это", - cказал он. "Если мне нужно будет пожертвовать собственным имуществом, чтобы Компартия не ударила по Тайваню, то я согласен на эту жертву", - добавил основатель Foxconn.

Он подчеркнул, что у него нет личной собственности в материковом Китае. А конфискация Foxconn станет ударом не только по нему, но и по миллиону акционеров компании.

Бизнесмен указал, что не верит, что власти КНР выдвинут такие требования, так как "половина инвесторов [Foxconn] являются представителями нью-йоркской Уолл-стрит и лондонских финансовых институтов". Политик отметил, что большинство заказчиков Foxconn являются крупными компаниями из Европы и США, в том числе Apple, Amazon, Tesla и Nvidia.

Для успешной регистрации в качестве независимого кандидата Терри Гоу должен собрать 290 тыс. подписей. По версии Forbes, состояние 72-летнего бизнесмена составляет около $7,2 млрд.

Foxconn, также известная как Hon Hai Precision Industry, является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и выполняет заказы для ведущих мировых компаний. Ее заказчиками в разное время являлись Apple, Nintendo, Nokia, Cisco, Sony, Google, Microsoft и другие мировые бренды. В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 Foxconn занимает 27-ю строчку. Около 65% ее заводов расположены в городах материкового Китая.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня назначены на январь 2024 года. С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая была переизбрана на второй и последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем, в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем быстро начали ухудшаться.

Фаворитом предвыборной гонки называют заместителя главы администрации Тайваня, кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ: по данным опубликованных в августе опросов общественного мнения, его поддержали 43,4% респондентов. Второе место занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (26,6% опрошенных). Третью строчку в опросах занял кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (13,6% респондентов).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.