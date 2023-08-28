Нацбанк Украины разрешил гражданам покупку безналичной валюты на сумму до 200 тыс. гривен

Украинцы при этом не должны подтверждать основания или обязательства для проведения такой операции

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) разрешил украинцам покупку безналичной иностранной валюты на сумму до 200 тыс. гривен ($5,4 тыс.) и снятие валюты со счета на сумму до 50 тыс. гривен ($1,3 тыс.). Об этом говорится в постановлении регулятора.

Согласно документу, НБУ позволил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. гривен в эквиваленте в одном банке. Кроме того, Нацбанк увеличил с 100 тыс. до 200 тыс. гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

В сообщении, размещенном на сайте регулятора, говорится, что валютные ограничения смягчаются с 29 августа.

Национальный банк Украины 24 февраля 2022 года ввел ограничения. В частности, снятие наличных денежных средств со счетов клиентов было ограничено суммой 100 тыс. гривен (около $3 420) в день, была запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте. Приостановлена работа валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты, введен мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей, приостановлено осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков.