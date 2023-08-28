Лидер "Хезболлах" заявил, что США препятствуют возвращению сирийской нефти в руки Дамаска

Хасан Насрулла отметил, что Соединенные Штаты используют террористов для дестабилизации обстановки

БЕЙРУТ, 28 августа. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла возложил на США ответственность за эскалацию военных действий на востоке Сирии с целью сохранения под своим контролем расположенных там нефтяных месторождений. Об этом он заявил в выступлении, которое транслировал телеканал Al Mayadeen.

"США препятствуют возвращению сирийской нефти в руки Дамаска, - указал шиитский политик. - Они используют террористов для дестабилизации обстановки с тем, чтобы продлить оккупацию районов, где сосредоточены основные запасы сирийской нефти".

Насрулла предупредил Вашингтон, что военная эскалация на востоке Евфрата может перерасти в региональный конфликт. "Сирийская армия вместе со своими союзниками без труда освободит восток Евфрата, - утверждал он. - Наша битва будет с американцами, а не с курдскими формированиями". По его словам, "это сражение в корне изменит соотношение сил на Ближнем Востоке"

24 июля шейхи арабских племен высказались за возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам районов в Хасеке, Ракке и Дейр-эз-Зоре. На собрании в городе Эль-Меядин они заявили, что курдские "Силы демократической Сирии" превратились в "марионеточные формирования, защищающие военные базы США".

На северо-востоке Сирии находится сейчас порядка 900 американских военнослужащих, которые размещены на девяти базах, крупнейшая из них расположена в Телль-Бейдаре в 620 км от Дамаска. Присутствие американских сил объясняют в Вашингтоне необходимостью оказания поддержки СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).