"Известия": в России предлагают признать майнинг промышленной отраслью

Инициатива позволит, в частности, корректно регулировать отрасль, а также установить правильное налогообложение в этой сфере, передает газета со ссылкой на инициативу майнинг-фермы BitRiver

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская майнинг-ферма BitRiver обратилась в Минпромторг с предложением признать майнинг промышленной отраслью и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на инициативу майнинг-фермы.

Из документа следует, что инициатива позволит корректно регулировать отрасль, установить правильное налогообложение в этой сфере и применять актуальные решения для промышленности на эту отрасль, а также майнинг сможет получать государственные льготы.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил "Известиям", что поддерживает инициативу и что она уже направлена на согласование в правительство.

В пресс-службе Минэкономразвития заявили газете, что присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности.

Ранее сообщалось, что Госдума вернется к обсуждению легализации майнинга осенью. Аксаков отмечал, что легализация майнинга в РФ может произойти после согласования положений законопроектов в части ответственности за незаконное использование криптовалют. При этом депутат выражал надежду, что в этой сфере можно будет легально работать во второй половине текущего года.