Глава Минкоммерции КНР указал США на неприемлемость политики санкций и сдерживания

По словам министра коммерции Китая Ван Вэньтао, такая стратегия Америки лишь дестабилизирует глобальные цепочки поставок

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Министр коммерции Китая Ван Вэньтао на встрече со своей американской коллегой Джиной Раймондо указал Соединенным Штатам на неприемлемость стратегии Вашингтона по применению односторонних санкций и ограничений в отношении компаний КНР. Об этом сообщило китайское торгово-экономическое ведомство.

"Ван Вэньтао выразил серьезную обеспокоенность по поводу пошлин, введенных Вашингтоном на основании раздела 301 (Закона о торговле от 1974 года, который позволяет Белому дому принимать любые меры при нарушении торговых соглашений - прим. ТАСС), политики, проводимой американской стороной в области [поставок] полупроводников, ограничений на инвестиции США в Китае, а также на китайский капитал в Соединенных Штатах, субсидий дискриминирующего характера и санкций в отношении компаний КНР", - проинформировало Минкоммерции.

Как подчеркнул Ван Вэньтао, абстрагирование властями США вопросов государственной безопасности не поможет улучшению китайско-американских торгово-экономических отношений. "Односторонние протекционистские меры противоречат правилам рынка и принципам справедливой конкуренции", - добавил он.

По словам министра коммерции КНР, такая стратегия Соединенных Штатов лишь дестабилизирует глобальные цепочки поставок. "Американская сторона неоднократно заявляла, что не стремится к [экономическому] разъединению с Китаем. Надеюсь, что США продемонстрируют это на деле", - добавил он.

Глава Минкоммерции уточнил, что Пекин готов вместе с Вашингтоном на принципах равноправия и взаимного уважения создавать благоприятные условия для сотрудничества между торговыми и промышленными кругами двух стран, сообща продвигать взаимодействие в торгово-инвестиционной сфере.

Состоявшиеся в Пекине консультации между Ван Вэньтао и Джиной Раймондо, как отмечает министерство, носили "рациональный, искренний и конструктивный характер".