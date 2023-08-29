Более трети опрошенных россиян получали отказ при обращении за кредитом в банк

Чаще всего отказывали в получении потребительского кредита

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более трети россиян (36%) получали отказ при обращении за кредитом в банк. Чаще всего отказывали в получении потребительского кредита. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией CosmoVisa (есть в распоряжении ТАСС).

"Впечатляющая доля россиян (36%) хотя бы раз в жизни сталкивались с отказом в выдаче кредита. Три четверти из них (77% или 28% всех опрошенных) пытались получить потребительский кредит, почти половина (45% или 16% всех участников опроса) - ипотеку и свыше трети (39%, или 14% всех респондентов) - автокредит. Абсолютное большинство респондентов (94%), которым отказывали в получении кредита, не знают причины отказа", - говорится в материалах опроса.

При этом у более чем половины россиян уже есть кредит. На момент проведения опроса о наличии активных кредитов сообщили свыше половины респондентов (54%), у трети (35%) - один кредит, у каждого седьмого (14%) - два кредита, а у 5% - от трех и более. Опыт получения кредитов есть у абсолютного большинства граждан (87%), тогда как об отсутствии кредитной истории утверждает лишь каждый восьмой (13%).

В то же время свыше половины опрошенных (52%) сообщили, что допускали просрочку по кредитам. В частности, 26% - разово, 15% - два раза, 11% - от трех и более раз. Большинство из них (21%) допускали просрочку сроком не более месяца, 17% - от одного до трех месяцев и 14% - от трех месяцев.

Опрос проводился в середине июля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. Опрос проводила группа финансовых сервисов CosmoVisa, специализирующаяся на услуге чарджбэк (возврата денег за покупку через банк), защите потребителей от мошенничества в e-com, а также на анализе кредитных историй.