Районы в Хабаровском крае получили субсидию на поддержку коренных народов

Общая сумма превысила 10,6 млн рублей

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направили 10,6 млн рублей на поддержку коренных народов, сообщается на сайте регионального правительства.

"В Хабаровском крае 14 муниципальных образований получили единую субсидию на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера. Общая сумма превысила 10,6 млн рублей", - говорится в сообщении. По данным министерства природных ресурсов края, это новый механизм поддержки по федеральной программе "Реализация государственной национальной политики".

Решение о том, куда тратить выделенные средства, принимают на местном уровне. Это могут быть культурные или спортивные мероприятия, национальные праздники, финансовая поддержка общин, различные меры поддержки в сфере образования и прочее.

Со ссылкой на министра природных ресурсов Хабаровского края Александра Леонтьева сообщается, что всего на этот год запланировано 46 мероприятий по поддержке коренных народов. В районах реализовали уже 14. В частности, состоялся ряд крупных районных и межрайоных фестивалей и праздников. Остальные пройдут осенью и зимой. Помимо этого, за счет субсидии организован отдых и оздоровление детей из числа коренных народов в летних лагерях, а в Ульчском районе для местной общины приобрели снегоход.

Самыми масштабными мероприятиями этого года стали фестиваль "Аист над Амуром" в Амурском районе, межрайонный этнофестиваль "Живая река" в Охотском округе и детский фестиваль национальной культуры "Хосикта Мангбо" ("Звезды Амура"). В общей сложности в них приняли участие свыше 3 тыс. человек.