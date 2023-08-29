В пострадавшей от засухи Новосибирской области ожидают снижение урожая зерновых на 35%

Всего планируют собрать около 2,17 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где из-за засухи был введен режим ЧС, планируют собрать около 2,17 млн тонн зерна по итогам уборочной кампании 2023 года, что на 35% меньше урожая прошлого года. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Прогнозируемый валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составляет 2 178,6 тыс. тонн", - сообщил он.

По итогам уборочной 2022 года валовой сбор зерновых составил 3 млн 395 тыс. тонн при урожайности 22,3 центнера с гектара.

Как уточнил министр, по предварительным данным администраций муниципальных районов, совокупная площадь пострадавших от неблагоприятных погодных условий посевов сельскохозяйственных культур составила свыше 239 тыс. га, в том числе вымерзание озимых культур произошло на площади 6,2 тыс. га. Площадь застрахованных посевов составляет 114,5 тыс. га.

Ранее Лещенко сообщал, что аномально сухая и жаркая погода, суховеи в сочетании с почвенной засухой привели к сложной обстановке в южных, юго-западных, западных районах области, а также в центральной части региона. Ситуация вызвала большие сложности с кормозаготовительной кампанией из-за низкого урожая многолетних трав, являющихся основой кормовой базы скота.

В июле в регионе из-за засухи был введен режим ЧС. От неблагоприятных метеорологических условий в той или иной степени пострадали 20 из 30 районов области.