На площадке Байкальского ЦБК после рекультивации появится жилье и общественные зоны

Их планируют создать с учетом экологических принципов, сообщил гендиректор компании "Байкал.Центр" Антон Григоров

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Жилая и общественная застройка, зоны рекреации будут созданы с учетом экологических принципов на участках бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области после демонтажа производственных строений и рекультивации. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Байкал.Центр" (структура ВЭБ.РФ) Антон Григоров.

"Это будущий район города со всеми стандартными функциями. То есть это и общественно-деловая, и жилая застройка, всех возможных вариантов и форматов рекреация, которая тяготит к Байкалу, общественные зоны. Район будет построен на принципах экологии, устойчивого развития, устойчивого туризма", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, как будет использоваться территория под демонтированными сооружениями комбината.

Площадь промплощадки БЦБК составляет более 600 га. В этом году Байкал.Центр начнет демонтировать на ней строения. Всего на этой территории больше 400 объектов капитального строительства, в собственности ВЭБ.РФ в лице Байкал.Центр находится порядка 250. Они были выкуплены у БЦБК. Здания, которые не разрушаются, ремонтируются и вовлекаются в оборот. Но одном из участков - лесной бирже, где разгружались составы с древесиной, - создается всероссийский молодежный экологический кампус.

Байкальск находится на южном берегу Байкала, население города превышает 12 тыс. человек. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В 2023 году Росатом и федеральный экологический оператор приступили к рекультивации карт-накопителей отходов производства БЦБК. Госкорпорация ВЭБ.РФ занимается вопросами развития города и промплощадки. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Байкальска. Она включает 62 мероприятия, в частности модернизацию инженерной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, создание кварталов малоэтажной деревянной застройки, развитие транспортной системы. В результате реализации программы ожидается рост численности населения Байкальска до 20 тыс. человек к 2040 году, создание 5,5 тыс. новых рабочих мест, увеличение площади жилой застройки с 579 тыс. кв. м до 940 тыс. кв. м.