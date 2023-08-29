Город Санья на Хайнане за январь-июль принял 15,3 млн туристов

По информации газеты Sanya Ribao, показатель вырос на 53,7%

ХАЙКОУ /Китай/, 29 августа. /ТАСС/. Город Санья южной китайской провинции Хайнань за январь-июль принял свыше 15,3 млн туристов, что на 53,7% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Такие данные статистического управления города публикует местная газета Sanya Ribao.

За первые семь месяцев года общий доход туристической отрасли Санья достиг 54,63 млрд юаней ($7,6 млрд). Соответствующий показатель вырос на 63,5% в годовом выражении. При этом пропускная способность главной воздушной гавани города международного аэропорта Феникс увеличилась на 86,4% в годовом выражении и превысила 13,04 млн пассажиров.

Статистические данные свидетельствуют о том, что за январь-июль в городе отмечен также рост промышленного производства и потребления. За 'этот период объем производства крупных промышленных предприятий Санья вырос на 14,2% и составил 5,5 млрд юаней ($774,6 млн). Что касается потребительского рынка, то за первые семь месяцев года продажи в розницу увеличились на 4,7% и достигли 30,15 млрд юаней ($4,2 млрд). Розничные продажи товаров по каналам беспошлинной торговли при этом выросли на 1,9% и составили 18,12 млрд юаней ($2,5 млрд).

Согласно таможенной статистике, с января по июль общий объем товарооборота Санья составил 15,74 млрд юаней ($2,2 млрд), увеличившись на 11,9% в годовом исчислении. При этом темпы роста инвестиций в основной капитал снизились, а инвестиции в инфраструктуру и промышленность увеличились. С января по июль инвестиции города в основной капитал сократились на 9,3% в годовом исчислении. Что касается инфраструктуры, то капиталовложения по этому направлению увеличились на 3,5% в годовом исчислении, а инвестиции в промышленность без учета недвижимости выросли на 1,4%.