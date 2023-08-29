29 августа, 02:18

Глава МВФ посетит Китай, Индонезию и Индию

Визиты запланированы с 30 августа по 10 сентября

ТАСС, 29 августа. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева планирует посетить несколько азиатских стран и принять участие в двух саммитах в период с 30 августа по 10 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя МВФ.

По его данным, с 30 августа по 3 сентября Георгиева намерена совершить визит в Китай, где у нее запланированы встречи с представителями высшего руководства страны.

Затем глава МВФ отправится в Индонезию. Там она примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте.

С 8 по 10 сентября Георгиева посетит Нью-Дели, где 9-10 сентября состоится саммит Группы двадцати. На нем глава МВФ также планирует присутствовать. 

Теги:
ИндияИндонезияКитайГеоргиева, Кристалина
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