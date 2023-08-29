Первую очередь транспортно-логистического центра "Сибирский" запустили в тестовом режиме

Как сообщил инвестор и основатель компании "Сибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе, идет отработка технологии приемки грузов

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Первая очередь транспортно-логистического центра начала работу тестовом режиме в Сибирском федеральном округе. ТЛЦ "Сибирский" расположен под Новосибирском на станции Чик Западно-Сибирской железной дороги.

"Запущен в тестовом режиме. Идет отработка технологии приемки [грузов]", - сообщил журналистам инвестор и основатель компании "Сибирский транспортный терминал", реализующей проект, Александр Кахидзе. Он отметил, что в перспективе центр станет крупнейшим в России.

Полноценный запуск первой очереди ТЛЦ планируется в сентябре. Терминал в Новосибирской области мощностью до 1 млн ДФЭ (от англ. twenty-foot equivalent unit, TEU - двадцатифутовый эквивалент) в год сможет обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Общая площадь терминала составит более 300 га. На территории будет ряд дополнительных возможностей для обработки грузов: склады временного хранения, сортировка, таможенное оформление и фитосанитарный контроль. Это позволит сократить сроки и стоимость доставки товаров в Сибирский регион, а также расширит возможности для экспорта продукции новосибирских производителей.

Общий объем инвестиций в проект превысит 15 млрд рублей.

Как отметил Кахидзе, транспортно-логистический центр "Сибирский" позволит решить стратегические задачи по ускорению товародвижения и снижению логистических издержек на сети российских железных дорог. "В условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений в целях ускорения доставки импортных грузов с Дальнего Востока ТЛЦ "Сибирский" станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах", - добавил он.