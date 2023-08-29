Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Его пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Ростеха) успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

"Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе", - говорится в сообщении.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета, который проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч, составила 54 минуты. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг, уточнили в Минпромторге.