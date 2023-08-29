Япония может подать жалобу в ВТО в связи с запретом КНР на импорт японских морепродуктов

Он был введен после начала сброса в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Власти Японии могут подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с запретом Китая на импорт японских морепродуктов, который был введен после начала сброса в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Мы примем необходимые меры в рамках ВТО и других соответствующих структур", - сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли Япония вариант подачи жалобы в ВТО.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании руководства правящей Либерально-демократической партии в свою очередь заявил, что власти "примут все необходимые меры для того, чтобы предприятия рыбной отрасли не понесли никакого ущерба". Кроме того, по его словам, правительство будет содействовать "усилиям по увеличению потребления рыбной продукции".

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.