Под Новосибирском началось строительство логистического центра Wildberries

Запуск склада позволит создать в регионе более 7 тыс. новых рабочих мест

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Строительство самого крупного в Сибирском федеральном округе (СФО) логистического объекта Wildberries началось в промышленно-логистическом центре Новосибирской области. До конца года планируется ввести первые 50 тыс. кв. м, сообщила журналистам основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

"Как видите, уже забиваются сваи. Коллеги сегодня сказали, что к концу этого года мы уже введем в эксплуатацию 50 тыс. кв. м. Это очень своевременно, потому что у нас обычно в конце октября начинается сильная нехватка складских площадей, и это будет большое подспорье", - сказал она.

Как отметили в пресс-службе компании, запуск склада позволит создать 7,5 тыс. новых рабочих мест, местным предпринимателям - расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона - получать свои заказы быстрее. Его площадь составит 150 тыс. кв. м. Согласно паспорту проекта, ввод запланирован в четвертом квартале 2025 года. Склад станет первым собственным крупным логистическим объектом компании в СФО. Инвестиции в его возведение составят 9,2 млрд руб.

Бакальчук отметила, что компания ставит целью не только обеспечение доступа к широкому ассортименту товаров, но и развитие предпринимательства и малого бизнеса. После открытия логистических центров локальные предприниматели увеличивают свои продажи более чем в три раза. Это достигается за счет сокращения логистического плеча, снижения операционных расходов местных продавцов и расширения их ассортимента на платформе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и основательница маркетплейса посетили строящийся распределительный центр Wildberries, а также подписали соглашение о сотрудничестве для дальнейшего развития малого бизнеса в регионе.