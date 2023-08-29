Минсельхоз ожидает снижение цен на мясо птицы в России в сентябре

В ведомстве пояснили, что производство продукции птицеводства в РФ показывает положительную динамику

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рост цен на мясо птицы в России носит сезонный характер, снижение цен на него ожидается в сентябре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"Текущий рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, традиционный для летнего периода. Кроме того, динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что дополнительно повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции", - говорится в сообщении.

Производство продукции птицеводства в России показывает положительную динамику, добавляется в сообщении министерства. За январь-июль производство птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 1,3% к аналогичному уровню 2022 года и составило 3,8 млн тонн.

Газета "Известия" 29 августа со ссылкой на торговые сети сообщила, что производители шаурмы заявили об индексации цен с сентября в среднем на 10-15%. Издание отмечает, что главной причиной стало подорожание курицы, в итоге конечная цена на фастфуд может составить от 210 до 300 рублей - сейчас ее можно купить за 190-250 рублей.