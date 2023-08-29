Почти 1,5 млрд рублей вложит инвестор в производство экологичной посуды в Кашире

На предприятии создадут свыше 80 новых рабочих мест

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Завод по выпуску биоразлагаемых одноразовых изделий из целлюлозного сырья планируется построить на территории особой экономической зоны "Кашира" в Подмосковье. Инвестиции в проект оцениваются в почти 1,5 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В создание нового предприятия инвестируют 1,45 млрд рублей, создав на производстве более 80 новых рабочих мест. В рамках проекта построят необходимые производственные и технологические объекты и оснастят их оборудованием. Продукция будущего производства будет востребована на предприятиях различных отраслей, в том числе пищевой промышленности", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что соглашение о создании предприятия по выпуску биоразлагаемых одноразовых изделий из целлюлозного сырья подписано между ОЭЗ ППТ "Кашира" и компанией ООО "Грейтбилд". Ежегодно завод сможет выпускать 128,4 млн штук биоразлагаемых изделий в год.

Поясняется, что это промышленное производство из биополимеров станет для России первым. Его технология предусматривает высокую степень автоматизации, соответствует экостандартам и не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Реализация проекта будет способствовать решению задач нацпроекта "Экология" и достижению национальных целей по созданию комфортной и безопасной среды для жизни, решению задач импортозамещения, производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения и внедрения наилучших доступных технологий.