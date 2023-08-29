Эксперт считает, что ООН не сможет выполнить условия РФ для возвращения в зерновую сделку

Директор турецкого аналитического центра Kafkassam Хасан Октай заявил, что дискуссия и консультации по возобновлению прежней зерновой сделки продолжатся, но прорывных результатов ждать не стоит

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. ООН, несмотря на декларируемое желание возобновить зерновую сделку, не сможет выполнить выдвинутые Россией условия, чтобы вернуть страну в эти договоренности. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сказал директор турецкого аналитического центра Kafkassam Хасан Октай.

"ООН и ряд западных стран не смогут выполнить условия России для возобновления ее участия в сделке. Это серьезная политическая проблема, которая фактически приводит в тупик идею о возрождении сделки в прежнем варианте. Дело в том, что Россия добивается смягчения наложенных на нее санкций. Если это произойдет, то фактически получится, что Москва побеждает в продолжающемся российско-украинском конфликте. Для многих стран Запада это недопустимо", - считает собеседник агентства.

Октай напомнил, что ООН перед подписанием договоренностей о сделке в Стамбуле в 2022 году "обещала РФ сделать ряд шагов для смягчения ограничений". "Это касалось переподключения банков к системе SWIFT, поставок удобрений, сельхозтехники, страхования судов и других вещей. Но по ряду причин, преимущественно политических, Запад и ООН этого не сделали", - отметил он.

Директор Kafkassam считает, что дискуссия и консультации по возобновлению прежней зерновой сделки еще продолжатся, но в текущей конъюнктуре прорывных результатов ждать не стоит. "Сейчас нет вариантов для смягчения санкций против РФ. А без этого сделки не будет, как уже не раз заявляла Москва. И Турция в этих условиях уже вряд ли что-то сможет сделать в плане посредничества", - отметил Октай. Он напомнил, что Турция вместе с ООН являются гарантами российской части зерновой сделки, но в одиночку видоизменять санкционные меры против Москвы Анкара не может и не станет.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля спустя год реализации. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.