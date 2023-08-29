Более 50% объектов МСП в парках Подмосковья размещены на полученных без торгов локациях

Всего в парках региона работают 700 субъектов МСП, которые функционируют на 1 236 объектах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. объектов малых и средних предпринимателей работают в парках Московской области, из них более половины размещены на землях, полученных без торгов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Сегодня в парках Московской области работают 700 субъектов МСП, которые функционируют на 1 236 объектах. Более половины такого бизнеса размещено на местах, предоставленных предпринимателям без торгов, при этом с 54% таких бизнес-точек договоры аренды заключены на срок, не превышающий год. Сейчас регион продолжает развивать унифицированную систему работы с представителями такого бизнеса, что значительно упрощает задачу локализации и позволяет начать свое дело гораздо быстрее", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в регионе к работе бизнеса в парках применяется стандартизированный подход, который регламентирует не только необходимое в каждом парке число объектов МСП в зависимости от их рода деятельности, масштаба и вида общественного пространства, но и процедуры, обязательные для старта бизнеса. Стандартизируются типы договоров с предпринимателями, а также сроки и условия предоставления участков под размещение, даты проведения торгов по каждому из видов бизнеса и даже внешний вид создаваемых бизнес-объектов. Кроме того, в настоящее время представители МСП могут подобрать локацию для размещения своего бизнеса в парке на интерактивной карте, размещенной на инвестиционном портале Подмосковья.